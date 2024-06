Tak wyglądała STŁUCZKA Anny Lewandowskiej. Milionerka uszkodziła inny samochód (ZDJĘCIA)

wawa 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak to jest, gdy ktoś pół-ciężarówką jeździ po centrum Warszawy. Przejechać można, tylko co z parkowaniem? A ten przywoływany do pokazania telefonu to w zasadzie kto to był? Pasażer "trąconego" samochodu? Bo jako osoba całkiem postronna ja bym do niej nie podszedł." A robiłem fotki komórką, bo mi wolno. Chcesz czegoś ode mnie, to podejdź".