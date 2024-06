Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny wychodzą na boisko w towarzystwie dzieci. Miliony widzów zobaczyły Laurę, Klarę i Liama (WIDEO)

Obserwator przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dlaczego dzieci Lewego obrażone? Bo ich to nie jara. On je wziął,bo mu PR siadł po tym jak obraził Polaków, zle się o Świątek wypowiedział, to od kilku dni katuje nas zdjęciami dzieciaków... Teraz je na murawę wypchnął,bo mamusia ociera się o Hiszpanów... dramat. A dzieci obrażone dlaczego? Bo to nie są biedne dzieciaki,które o tym marzą,to dzieciaki urodzone jako uprzywilejowane,mają ten cyrk na codzień to mają go w nosie. Jakby codziennie dostawały gofry, po tygodniu miałyby je w nosie. To samo z wyjściem na murawę z kolegami ojca z pracy. Często ich widują i widownie ze strefy VIP to ich murawa nie jara. I znowu strzelił w kolano. Od 10 lat ukrywa twarze dzieciaków,teraz jak mu PR leży i kwiczy ktoś wpadł na "genialny pomysł" wypchnięcia dzieciaków na murawę.... efekt znowu odwrotny. Każdy popatrzy no dziecko jak dziecko, ale obrażone, a poza tym po co pchać uprzywilejowane jak można zabrać dzieci z domu dziecka które by były zachwycone wyjściem z idolami na murawę.... to nie, znowu genialny PR. Czyj to pomysł? Ocieranki? Panicza? Czy tych patałachów z PR? Kazdy wasz pomysł jest coraz gorszy, radzę juz nie wymyślać,bo zaraz Lewy wykąpie się w kiślu i powie,że nie znamy się i nie obyci jesteśmy,a to najnowszy krzyk mody i spędzania wolnego czasu w basenie