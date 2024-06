Klara i Laura rzuciły się Robertowi Lewandowskiemu w ramiona. Uroczy moment na zgrupowaniu kadry (ZDJĘCIA)

mam ich dosyć 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

a to ona dała radę zejść z tańca i przyjechać? A i Lewy, może zdarzyć się że to czytasz, Ty cockloadzie, ogarnij się i nie obrażaj Polaków, tylko zastanów się że nigdy wg żony nie byłeś jej potrzebny do osiągnięcia sukcesu :D a przy rozwodzie to będzie niebotycznie bogata skakać po erasmusach :D. Ona już tyle razy kłamała fanom, że i Tobie wciska kity!