Sobowtórka Kate Middleton PRZEMÓWIŁA! Grzmi: "Trzeba to skończyć"

Do tych co twierdza ze kaśka to nie maskotka..no ok racja..ale procz zycia z tych royalsowych bzdetow to przeciez podatnicy ich utrzymuja i zyja w rozpasaniu za ich pieniadze wiec z drugiej strony lud ma prawo dopytywać i wiedziec co sie dzieje z osoba publiczna ich reprezentującą jaką jest kachna