Sofia Richie o rzekomym konflikcie z Kourtney Kardashian: "Nie ma żadnego powodu, żeby nie być dla siebie miłym"

Niestety, nie wszystkie Kardashianki są przychylne Richie i jej związkowi z Disickiem. Według zagranicznych mediów, Kourtney nie pała do niej sympatią... Co jakiś czas pojawiają się doniesienia o konflikcie między byłą a obecną partnerką 36-letniego bumelanta.

Ostatnio Sofia zdecydowała się na "odważny" gest i przestała obserwować Kourtney na Instagramie, co szybko wychwycili uważni internauci. 21-latka miała podobno dosyć protekcjonalnego i oschłego traktowania ze strony celebrytki.

Nie za bardzo przejmuję się tym, co myślą ludzie. Nie przeszkadza mi to, bo jestem szczęśliwa - wyznaje celebrytka. Dlaczego miałabym pozwolić komuś znikąd to zniszczyć?