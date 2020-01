Scott Disick i Sofia Richie buszują po sklepach w Aspen z 10-letnim Masonem i 7-letnią Penelope

W ramach zawiązywania rodzinnych więzi Disick postanowił zabrać Sofię oraz dwójkę swoich dzieci, 10-letniego Masona i 7-letnią Penelope, na wspólny wypad w góry do Aspen. Obecni na miejscu paparazzi nie odstępowali celebrytów nawet na krok, towarzysząc im na shoppingu w luksusowych butikach oraz przechadzce po stoku. Wnioskując po zdjęciach fotografów, 21-latka robi, co może, by sprawdzić się w roli macochy: Amerykanka nieustannie bawiła dzieci rozmową, co jakiś czas szukając wzrokiem wymierzonych w nią obiektywów aparatów.