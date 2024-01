Sonia Bohosiewicz w żałobie. Zmarł reżyser Janusz Majewski, teść aktorki

Prywatnie Majewski był teściem Sonii Bohosiewicz. W kuluarach mówi się, że to właśnie reżyser zeswatał swojego syna z aktorką. Do jednego z pierwszych spotkań miało dojść w trakcie przygotowań do spektaklu. Bohosiewicz przez lata była związana z Pawłem Majewskim, z którym ma dwóch synów. Pierwszy Teodor przyszedł na świat w 2009 roku. Z kolei druga pociecha małżeństwa pojawiła się na świecie trzy lata później.