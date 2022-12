Sonia Bohosiewicz ROZWIODŁA SIĘ z mężem po 14 latach małżeństwa?! Katolicki tygodnik ujawnia szczegóły...

Logiczne 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie widzę nic złego w rozwodach. To jest jednak dokument wiążący. Jeżeli nie chcesz z kimś być, daj mu wolność. Bólem może być to, że ktoś po latach nic już do ciebie nie czuje. A nie to, że anulujecie kawałek papieru, który i tak nic już mentalnie nie znaczy