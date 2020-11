Dramat Soni z "Hotelu Paradise": "Zrobiłam sobie botoks i nie mogę się teraz SZEROKO UŚMIECHAĆ"

Choć Sonia i Łukasz byli jednymi z faworytów do wygranej w zakończonym niedawno sezonie Hotelu Paradise, to ostatecznie musieli się zadowolić drugim miejscem. Nie oznacza to natomiast, że aspirująca celebrytka już nie korzysta z uroków chwilowej sławy, czego dowodem jest jej wywiad dla portalu Jastrząb Post.

Pozaciskałam szczękę, zrobiłam sobie botoks i teraz nie mogę się szeroko uśmiechać. Wyrównałam usta i chciałam to zrobić bardzo naturalnie. Wyrównałam tylko dolną wargę do górnej, żeby uzyskać asymetrię i żałuję. Spróbowałam, bo chciałam i wiem, że to nie jest dla mnie. Wolałam siebie naturalną i uważam, że ta naturalność to w dzisiejszym świecie bardzo duży atut. Mało już mamy osób, które nie ingerują w ten sposób w ten wygląd - opowiadała ostrzyknięta fanka naturalności.