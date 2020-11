"Hotel Paradise". Sonia atakuje Julię: "Masz poprawioną urodę, CZEGO SIĘ WYPIERASZ?

Katalina 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Szczerze nie rozumiem obrony Dominiki i tego jak każdy teraz och i ach bo ich wywalili a to taka szczera para i tyle czekali za sobą.. Przecież to ona wyeliminowała Bartka...a gdy miała ciepło przy 4-literach i zjawił się Bartek to nagle miłość forever... A tak naprawdę Bartek był jej kołem ratunkowym... Jeszcze jej zachowanie podczas wczorajszych eliminacji... Patrząc obiektywnie nie jestem ani za Sonia ani za Dominika....ale Dominika zachowała się jak małe dziecko któremu rodzice nie chcą kupić nowej zabawki... Ona mogła nominować Sonie trzy razy a gdy Sonia uczyniła to pierwszy raz to ta naburmuszyła się tak, że mało nie wybuchła... I ona jest taka biedna... No naprawdę... Tam każdy gra...