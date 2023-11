Sophie Turner znalazła nowy obiekt westchnień? Przyłapano ją na CZUŁOŚCIACH z brytyjskim arystokratą! (FOTO)

Zen 20 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ja to nie wiem jak niektórzy to robią- wielka miłość, potem rozstanie i cyk kolejne uczucie zanim kurz opadnie po poprzednim. Nie wiem czy może te wielkie uczucia nie są aż tak głębokie, czy ludzie po prostu mają serce jak stodoła i potrafia dać kolejnej osobie od razu wielka miłość. Wiem że różnie bywa, być może dopiero ta koljna osoba to TA właściwą. Ale..widzę celebrytow co mają swoje wielkie miłości co 3 - 4 lata. I zawsze jest to miłość najwieksza jaka może być. Czemu ja tak nie potrafię? Chcialabym, naprawdę, to miłe uczucie być zakochanym itd.