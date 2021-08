Tak BALUJĄ NA JACHCIE "królowie Sopotu": Blanka Lipińska, Jarosław Bieniuk i Natalia Siwiec (ZDJĘCIA)

Piękna 34 min. temu zgłoś do moderacji 163 8 Odpowiedz

Siwiec jak zwykle zero klasy i skromności. Wentyle na wierzchu, ażeby nikt nie przeoczył. Ja tez mam sztuczne ale nie muszę co i rusz udowadniać jaka to poczyniłam inwestycje życiową!!!