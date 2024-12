Śpiewał, że "życie będzie jak poemat" i całował się z foką na wizji. Szymon Wydra jest dziś nie do poznania. Ma też nową pracę

Najnowsza piosenka Cleo (Moje Miejsce) to nieźle odgrzewany kotlet i kiczowata papka. Pomijając już tę - kolejny raz - spłyconą i skomercjalizowaną kulturę folkową i kolejny raz przedszkolny tekst z rymami częstochowskimi. Niby ukształtowana piosenkarka, a jakby się cofała w rozwoju - treści i poziom językowy jak z Tęczowego Musicboxa albo raczej jak z podrzędnego festynu folko-disco-polo.... Ale najgorsze to sklejanie swojej "twórczości" z wątków innych znanych artystów. Choć w historii muzyki mamy sporo takich przykładów, gdzie cytuje się/odnosi się do twórczości innych muzyków - choćby słynne "Ice Ice Baby". To wciąż uważam, że jest granica między inspiracją, cytatem, a zwyczajnym plagiaryzmem. Ten refren by Don jakby wprost odmałpowany z piosenki "Doesn't Really Matter" Janet Jackson...