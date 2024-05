Był najmłodszym uczestnikiem "Idola", dziś trudno go rozpoznać. Co słychać u Pawła Nowaka? Niedawno zaliczył powrót do telewizji (FOTO)

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że pierwsza edycja "Idola" była prawdziwą fabryką gwiazd. Co prawda zwyciężyć mogła tylko jedna osoba i ostatecznie na podium stanęła Alicja Janosz , ale o to wyróżnienie walczyli też m.in. Ewelina Flinta, Tomek Makowiecki czy Ania Dąbrowska . Wśród uczestników był też 16-letni wówczas Paweł Nowak , który powalił jurorów na kolana wykonaniem piosenki "Imię deszczu" zespołu Mafia.

Paweł Nowak był najmłodszym uczestnikiem "Idola". Dziś aż trudno go rozpoznać

Jurorzy nie szczędzili nastolatkowi komplementów, jednak niestety nie przełożyło się to jego pozycję w muzycznej rywalizacji. Przygodę z programem zakończył na 6. miejscu, ale jego występy wielu pamięta do dziś. Jeżeli natomiast byliście ciekawi, co dziś u niego słychać, to nigdy nie porzucił marzenia o zostaniu piosenkarzem. Nadal występuje na scenie, a niedawno zaliczył nawet powrót do telewizji.

Kolejna telewizyjna przygoda po latach. Tym razem program rozrywkowy "Tak to leciało!". Świetnie spędzony czas w towarzystwie Kajry i Sławomira. Dzięki wielkie za wsparcie, dobre słowo i rozmowy między nagraniem programu, to bardzo wzniosłe i budujące.

Wkrótce okazało się, że to dopiero początek, bo w połowie kwietnia opublikował zdjęcie z wizyty w studiu "Szansy na sukces. Opole 2024". Wykonał wówczas na scenie utwór Elektrycznych Gitar "Jestem z miasta", a internauci wyraźnie zachęcali go do udziału w kolejnym programie - "The Voice of Poland". O tym, czy się na to zdecyduje, dowiemy się zapewne wkrótce.