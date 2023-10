Tak dziś wygląda Alicja Janosz. Po latach gorzko podsumowała początki kariery po "Idolu": "Eksperymentowano na mnie"

Programy typu talent show zdobyły w Polsce niebywałą popularność i do dziś stanowią wylęgarnię wielkich karier. Pierwowzorem dla kolejnych formatów prezentowanych nad Wisłą był ikoniczny "Idol" . Historyczną, pierwszą edycję show wygrała 17-letnia wówczas Alicja Janosz , której charyzma zdobyła serca milionów widzów. Swój debiutancki krążek promowała singlem "Zbudziłam się", który w pamięci zbiorowej zapisał się jednak jako "jajecznica" i do dziś jest obiektem żartów. Mimo mocnego startu, raczkująca dopiero kariera Alicji, dość szybko przygasła.

Alicja Janosz wygrała pierwszą edycję "Idola". Choć zniknęła z mediów wciąż utrzymuje się z muzyki

Przez lata słyszę, co się ze mną stało, bo nie ma mnie w telewizji… Jest sporo artystów, którzy wcale nie są obecni w mediach masowych, a istnieją, grają, mają swoich fanów. Od ponad dwudziestu już lat żyję z koncertów, pracuję też na moich autorskich warsztatach "Mam głos" ze śpiewającymi dzieciakami i kobietami; cały czas robię to, co kocham - tłumaczyła Janosz.

Alicja Janosz gorzko wspomina początki kariery. "Eksperymentowano na mnie"

Nieco zapomniana piosenkarka mieszka dziś we Wrocławiu z mężem i synkiem. O rozczarowaniach i decyzjach z przeszłości mówi z dystansem, choć nie ukrywa, że był to czas pełen skrajnych emocji.

Z jednej strony przeżywałam historię Kopciuszka, bo nagle dziewczynka z Pszczyny wygrała niezwykle popularny, pierwszy w Polsce talent show, z drugiej – to wielkie wydarzenie przyniosło mi poczucie ogromnej presji, było bardzo trudne, nie tylko ze względu na mój wiek, ale też na to, że byłam pierwszą osobą w takiej sytuacji i to na mnie eksperymentowano. Nie wiem, na ile to wszystko było kwestią mojej osobowości, ufności, takiej naiwnej dziecięcej otwartości, na ile szczęścia, a na ile braku tego szczęścia, ale powtarzam sobie, że nic nie dzieje się bez powodu - podkreślała na łamach "Wprost".