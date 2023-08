Alicja Janosz z pierwszej edycji "Idola" świętuje z mężem 13. rocznicę ślubu. "Koronkowy jubileusz" spędzili w LUKSUSOWYM SPA (FOTO)

Ponad 20 lat temu, cała Polska poznała wokalny talent Alicji Janosz, zwyciężczyni pierwszej edycji "Idola". Jej przebojowe single, takie jak "Zmień siebie" czy "Zbudziłam się", zdobyły serca publiczności. Niedługo później artystka wstąpiła do zespołu Hoo-Doo Band, z którym to występuje do dziś.