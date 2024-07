Spór w rodzinie Ciechowskich trwa. Wdowa i córka walczą o tantiemy. "Przeciwko mnie zeznają osoby, których Grzegorz NIE LUBIŁ"

Spór w rodzinie Ciechowskich nadal trwa. Jest oświadczenie i odpowiedź

Anna i Weronika nie były w stanie się dogadać, więc sprawa trafiła do sądu. Chodzi m.in. o podział tantiem po ojcu czy możliwość podejmowania decyzji dotyczących jego spuścizny artystycznej. Jak podaje "Fakt", wdowa po Ciechowskim ma otrzymywać 400 tysięcy złotych rocznie . Wspomniane pieniądze pochodzą właśnie z tantiem. Podczas procesu zeznawała także Matylda, czyli przyrodnia siostra Ciechowskiej i to ona miała namawiać Weronikę, aby walczyła o swoje prawa. Tym samym naraziła się jednak na gniew Skrobiszewskiej, która w oświadczeniu cytowanym przez "Fakt" wspomniała:

Ciężko mi się odnieść do kłamstw, które napisała pani Skrobiszewska w swoim oświadczeniu. Pani Anna żyje widocznie w dwóch rzeczywistościach, zapomina, że jest wielu świadków, którzy pamiętają doskonale jaka jest prawda - odpowiada. Grzegorz kochał bardzo Weronikę i nigdy nie pozwoliłby na to, co się w tej chwili dzieje, a także na to, żeby kiedykolwiek czegoś jej brakowało lub działa się jej krzywda.