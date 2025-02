Spotkanie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza: dyskusje, uśmiechy i spacer po Łazienkach

Pod koniec stycznia w "Twoim Imperium" ukazały się fotki paparazzi ze spotkania Agnieszki Kaczorowskiej z Marcinem Rogacewiczem . Wykonane z ukrycia kadry wywołały sporo emocji wśród czytelników kolorowej prasy. Podczas niedawnej ramówki Polsatu 32-letnia tancerka miała okazję odnieść się do plotek odnośnie jej relacji z aktorem , lecz nie była chętna do rozmowy na ten temat.

Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi - dodał tancerz w rozmowie z Pudelkiem.