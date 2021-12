Spragniony kofeiny Tomasz Karolak drepcze po kawkę, parkując mercedesa na NIEDOZWOLONYM MIEJSCU (ZDJĘCIA)

Polscy celebryci znani są z "dość" lekceważącego stosunku do przepisów kodeksu ruchu drogowego. Ich drogocenne auta nagminnie można spotkać zaparkowane na zakazach lub miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Niektórym kłopot sprawia również sygnalizacja świetlna, a przede wszystkim rozróżnienie żółtego światła od czerwonego .

Do grona gwiazd, które wciąż nie zaznajomiły się z kodeksem ruchu drogowego (lub najzwyczajniej w świecie myślą, że są ponad prawem ) należy Tomasz Karolak . Ostatnio aktor zaprosił dwójkę swoich pociech na lody, zastawiając bramę swoim porsche za 400 tysięcy.

Mimo morza krytycznych komentarzy, które pojawiły się wówczas pod artykułem o Karolaku i jego incydencie, ukochany Violi Kołakowskiej najwidoczniej nie poświęcił ani chwili na autorefleksję i wciąż czuje się bezkarny. We wtorek aktor został przyłapany przez fotografa na warszawskiej Saskiej Kępie w momencie, gdy parkował na miejscu dla dostawców, by chwilę później popędzić do pobliskiego lokalu po kawę. Jakiś czas później, uzbrojony w napój, wyszedł z kawiarni i skierował się w stronę samochodu. Na widok paparazzo mina mu nieco zrzedła...