Sprawa 27-letniej Anastazji. Polka jednak nie znała mordercy? Jest nowe nagranie z monitoringu

Pochodzący z Bangladeszu mężczyzna wciąż nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Jednak zarówno greckie, jak i polskie służby zajmujące się sprawą przedstawiły dowody, które jasno sugerują, że 32-latek jest winny . Kilka dni temu zaprezentowano nową hipotezę, według której Anastazja i Salahuddin mogli znać się jeszcze przed 12 czerwca, kiedy doszło do przerażającej zbrodni. Polscy śledczy są jednak innego zdania.

Nowe ustalenia w sprawie morderstwa 27-letniej Anastazji. Nagranie z monitoringu wiele wyjaśniło

Co ciekawe, teoria głosząca, że Salahuddin S. i Anastazja mogli wcześniej zaplanować swoje spotkanie została obalona. Odrzucając ten scenariusz, Burzacki wskazał na ostatnie nagranie z monitoringu sklepu, w którym Polka napotkała Banglijczyka. Okazuje się, że 27-latka robiła zakupy codziennego użytku, a więc prawdopodobnie planowała wrócić z nimi do hotelu, w którym stacjonowała z chłopakiem.

Nie jest prawdą, że Anastazja wcześniej się z nim umówiła, że była to randka czy inne spotkanie. Wszystkie dowody wskazują na to, że spotkanie nie było w żaden sposób wcześniej zainicjowane i zaplanowane przez Anastazję. Zakupy, które w sklepie robiła Anastazja tuż przed tym, gdy spotkała podejrzanego, wskazują, że planowała po nich wrócić do domu. Widać to na zapisach monitoringu, do których dotarliśmy - tłumaczył Dawid Burzacki.