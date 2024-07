Sprawa Iwony Wieczorek. Były analityk policji sugeruje, że matka zaginionej wie coś, czego nie mówi. Kobieta REAGUJE na oskarżenia

Przemyślenia 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Chciałabym wam opisać swoje przemyślenia. Podkreślam “przemyślenia” a nie pewność i wiedza na temat tego zdarzenia. Obserwuję tę sprawę od dawna. I być może to aż nieprawdopodobne…ale co gdyby najciemniej było pod latarnią…? Co gdyby Iwona dotarła do domu… Gdyby tam wydarzyło się coś nieprzewidywanego, pod wpływem emocji.Choćby powód błahy-buty pożyczone bez pozwolenia, ale co jeśli wyszły inne kwiatki i poszło to za daleko…? Iwona rozmawiała ponoć z babcią o jakiejś swojej tajemnicy, którą miała jej wyjawić. U nich w mieszkaniu niebawem był remont z pomniejszeniem łazienki. Ponoć ktoś widział plamę na ulicy, do tego ponoć było słychać jakby Iwonę i kłótnię, a ojczym się ponoć przebudził jak wracała i słyszał “Iwona, Iwona”… no i następnego dnia był pogrzeb. Co by było gdyby… w tym grobue znaleziono dwa ciała? Gdzie najlepiej ukryć, żeby przez następne dziesiątki lat nikt nie grzebał? Przecież dół na tamtą trumnę musiał już być wykopany. Mam dziwne przeczucia co do tej historii. Były historie gdzie najbliżsi krzywdzili po czym wystawiali się na świecznik by zepchnąć podejrzenia. Nie mówię, że to matka na pewno. Albo ojczym. Ale może to był faktycznie wypadek skoro matka tak opowiada i że wybaczyła…? Potem się też rozwiodła. Nie zabezpieczyli monitoringu pod blokiem. Dziwne to.