Były funkcjonariusz CBŚ rzuca nowe światło na sprawę Iwony Wieczorek. Pojawiła się wzmianka o HOTELU obok klubu "Bacówka"

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek od 14 lat elektryzuje media i społeczeństwo. Co jakiś czas możemy przeczytać o kolejnych tropach, które mogą mieć znaczenie w wyjaśnieniu sprawy. Ostatnio policjanci ze Stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw uzyskali informację, że związek ze sprawą może mieć kierowca białego fiata cinquecento.

Sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek zajął się teraz Wojciech Koszczyński. W rozmowie z "Faktem" zdradził, że został wynajęty przez mieszkankę Trójmiasta , która chce pozostać anonimowa. Jego zdaniem poszukiwany kierowca może być ochroniarzem w gdańskim klubie "Bacówka" (obecnie Chilly Willy). To właśnie kamery z tego lokalu nagrały auto.

Iwona Wieczorek zaginęła w 2010 roku. Jaki związek ze sprawą ma hotel obok "Bacówki"?

Jest jedna bardzo ważna rzecz. Obok klubu "Bacówka" znajduje się hotel o nazwie "Rzemieślnik". I w tamtym czasie był to cieszący się kiepską renomą hotelik, gdzie wynajmowane były pokoje na godziny. Tam lądowali ludzie właśnie z "Bacówki", spędzali tam noc, albo godziny i myślę, że warto byłoby zapytać śledczych, jakie ustalenia poczynili w tym zakresie. Wiadomo, że część osób wynajmowała tam pokoje nieformalnie. Pytanie, na ile policjantom udało się zebrać informacje na temat tego obiektu. Uważam, że to jest bardzo istotna kwestia. Ten obiekt posiada dwa wejścia, więc można dostać się do niego z deptaku, jak również z zupełnie innej strony - dodał.