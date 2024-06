Policjanci mają nowy trop ws. Iwony Wieczorek. Na monitoringu zauważono DWÓCH MĘŻCZYZN

Poirot 40 min. temu zgłoś do moderacji 27 1 Odpowiedz

No wczesniej nie zauważono tych mężczyzn bo śledczy przyglądali się chodnikowi po drugiej stronie drogi i jak już przez te 14 lat to dobrze przeanalizowali i potwierdzili to co widać że gołym okiem że tam nikogo nie ma to teraz przenieśli uwagę na ten chodnik po drugiej stronie i od razu proszę jaki przełom! Tych dwóch chłopów to może już nawet nie żyje ale to nie problem bo może się ich wykopie, zrobi sekcję i się czegoś nowego dowiemy! Brawo policja!