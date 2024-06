Sprawa Iwony Wieczorek znów wypłynęła. Detektywi wskazują na wyraźny BŁĄD policji

Grupa Detektywistyczna Trójmiasto, która od początku podejmuje działania w sprawie ustalenia okoliczności tajemniczego zniknięcia mieszkanki Gdańska, trafiła na trop osoby znajdującej się za kółkiem fiata. Wiele wskazuje na to, że był to ochroniarz klubu, w którym dochodziło do szemranych interesów właścicieli ze światkiem przestępczym ze Wschodu. Szeroko komentowane nagranie zostało uwiecznione na kamerach lokalu nazywanego "Bacówką".

Detektyw poinformował, gdzie popełniono rażący błąd

Jest to duża różnica, jeśli chodzi o odległość. A to mogło mieć znaczenie dla śledztwa. Ten obszar, który my badamy, znajduje się bardzo blisko miejsca zamieszkania Iwony Wieczorek. Trzeba założyć, że mogła ona znać sporo osób, które przewijały się w tym lokalu. To chcemy ustalić i zbadać. Badamy ten wątek, bo jest on zupełnie nowy - powiedział detektyw Wojciech Koszczyński w rozmowie z "Faktem".