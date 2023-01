Sprawa Iwony Wieczorek. Poszukiwania w dawnej Zatoce Sztuki to "POKAZÓWKA"? Znany dziennikarz przedstawia swoją teorię

Cerata 1 godz. temu zgłoś do moderacji 162 6 Odpowiedz

Ale się obśmiałem: "Policja w dobrej wierze mogła uznać, że skoro kluby były ochraniane przez taką ekipę (byli polcianci lub emeryci chyba, to ochrona sama by się zgłosiła, gdyby zauważyli coś niepokojącego dotyczącego Iwony". No przecież Polska Policja ochroniła już i rozwiązała sprawę swojego kropniętego Komendanta Głównego, więc co do tego co mówi facecik z Koshernej ja nie mam żadnych wątpliwości. Hihihi. Sprawa jest gruba. Bardzo gruba koleżko z GW.