Sprawa Iwony Wieczorek. Do dawnej Zatoki Sztuki sprowadzono słynnego polskiego nurka

rickitiki 20 min. temu zgłoś do moderacji 33 40 Odpowiedz

Ta.... Rodzina T. Napiszcie że to Turkowski z Pucka (syn ) miał tam mały haremik u swojej siostry bo to ona prowadziła ten przybytek przywozili dziewczyny które uciekamy z domów dziecka lub swoich rodzinnych tam je narkotyzowano i wykorzystywano cała Warszawka o tym wiedziała i po ta tam jeździła do tej galerii sztuki to tam tez przywoził nieletnie dziewczyny Krystek z Wejherowa (kolega młodego Turko.) - głośna sprawa 14letniej dziewczyny która rzuciła się pod pociąg bo ją zgwałcił. To samo działo się w Pucku w tzw. "Kuźni" nomen omen pod nosem posterunku policji w Pucku - chyba już dość napisałem w tej sprawie...