Sprawa obraźliwych komentarzy o Viki Gabor UMORZONA! Sąd nie dopatrzył się rasizmu w określeniu "szwabska cyganka"

Przykro... 16 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

No ale w sumie słusznie, bo to nie jest rasizm, jak dotyczy tej samej rasy. Gdyby poodnoszono ksenofobię, to by wygrali, a tak no to niestety... zawalili wnoszący sprawę. Romowie to opaleni, tak, ale dalej biali - tak samo, jak Hiszpanie, Włosi czy Grecy to też biali, mimo czasami ciemnych włosów i oliwkowej karnacji.