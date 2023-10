Sprawą Stuu zajmuje się brytyjska policja! Wiadomo, jak wyglądało "zatrzymanie" youtubera w Luton (WIDEO)

boom 44 min. temu zgłoś do moderacji 28 11 Odpowiedz

Facet zasluzyl na kare,ale takie samowolne akcje to jakas pomylka i sa naganne. Teraz powstana patokluby samozwanczych obroncow dzieci?,to do nieczego nie prowadzi, a wrecz przeraza na sama mysl, co sie moze dziac. Ta akcja pokazuje, ze teraz ta osoba moze oprawcow oskarzyc o napasc i jeszcze zazadac odszkodowania. On nie byl sciagany listem gonczym, na miejscu nie molestowal nikogo,wiec dlaczego zostal zatrzymany w takim razie? On mial prawo tam przebywac. Ci,co go zatrzymali i pobili, to tez pewnie jakies patusy. A wszystko dla filmiku, dla klikania. Boze co za swiat!