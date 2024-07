Sprawca zamachu na Donalda Trumpa szukał informacji o JEDNYM Z ROYALSÓW podczas przygotowywania ataku! Ujawniono nowe informacje

Niop 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

20latek to się może zemścić strzelając do kolegów z klasy, lub koleżanki. Nie wierzę w to że jest samotnym wilkiem organizującym zamach polityczny. Młodzież się nakręca politycznie przez przynależność do grupy, a takimi grupami kierują cynicznie służby. Gdzie przeszedł szkolenie snajperskie? Na zwwyklej strzelnicy? Pierwsze co snajperzy mieli sprawdzić to miejsce potencjalnego ataku snajpera. Mieli jeden dach do sprawdzenia, wypełniony po uszy służbami i wdrapuje się na niego chłopaczek który opanowany po dwóch minutach oddaje strzał. To jest zaburzony frustrat? Może był. Ale go nieźle przeszkolono.