Nastoletnia WNUCZKA Donalda Trumpa ociepla wizerunek dziadka na wiecu. "Jest opiekuńczy i kochający" (FOTO)

Kampanie prezydenckie w USA powoli przechodzą w decydujący etap. Już na początku listopada Amerykanie zadecydują, czy chcą reelekcji Joe Bidena , czy powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.

Donald Trump oczami wnuczki

Przemawiam dzisiaj, aby pokazać tę stronę mojego dziadka, której ludzie często nie widzą. Dla mnie to zwyczajny dziadek. Daje nam słodycze i napoje gazowane, kiedy rodzice nie patrzą. Zawsze chce wiedzieć, jak sobie radzimy w szkole. Kiedy udało mi się zdobyć wysokie wyróżnienie, pochwalił się przyjaciołom. Taki był ze mnie dumny - wymieniała nastolatka.

Nie jest tajemnicą, że Donald Trump to jeden z najbardziej kontrowersyjnych polityków w USA nie tylko w ostatnich latach, ale może i w historii całego kraju. Były prezydent polaryzuje świat swoimi poglądami i wypowiedziami. Wystarczy przypomnieć, że porównał migrantów do zwierząt, a Kim Dzong Una nazwał "bardzo miłym".

Wiele osób przeprowadziło mojego dziadka przez piekło, a on nadal stoi. Dziadku, jesteś wielką inspiracją i kocham cię. Media sprawiają, że mój dziadek wydaje się być inną osobą, ale znam go takim, jakim jest. Jest bardzo opiekuńczy i kochający - mówiła do tysięcy Republikanów.