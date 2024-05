Donald Trump został SKAZANY w procesie karnym. Córka byłego prezydenta wymownie zareagowała (FOTO)

Ola111 48 min. temu zgłoś do moderacji 36 17 Odpowiedz

Nawet jeśli to prawda, a pewnie tak, to z premedytacją poruszono tę sprawę właśnie przed wyborami. Ci co interesują się choć trochę życiem Trumpem wiedzą jaki był i jest i to niewiele zmienia jeśli chodzi o jego prezydenturę. Życie prywatne ma się nijak do polityki. Trump bardzo dobrze sprawował swoją prezydenturę i jako Amerykanka nie pohamowałabym się przed głosem na niego. Tu chodzi o dalsze losy kraju a poniekąd i świata. Biden miał swoje "5min" i nie wykazał się.