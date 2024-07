Melania Trump wydała OŚWIADCZENIE po zamachu na Donalda Trumpa. "Zdałam sobie sprawę, że życie moje i Barrona jest na krawędzi"

13 lipca odbył się wiec wyborczy Donalda Trumpa w miejscowości Butler, który przyciągnął tysiące sympatyków polityka. Zaledwie kilka minut po rozpoczęciu przemówienia Trumpa, został on postrzelony w ucho .

Melania Trump wydała oświadczenie

Donald Trump już wrócił do Nowego Jorku, gdzie został sfotografowany na lotnisku. Tymczasem jego żona Melania Trump wydała oświadczenie, w którym zwróciła się do Amerykanów. Jest wdzięczna za pomoc, jaką otrzymał jej mąż na chwilę po postrzeleniu w ucho. Sama jednak czuje się bardzo zagrożona .

Myślę teraz o was, drodzy Amerykanie. Zawsze byliśmy wyjątkowym narodem. Dziś przeżywamy ciężkie chwile, ale dzięki odwadze i zdrowemu rozsądkowi możemy się wznieść i zjednoczyć. Kiedy patrzyłam, jak ta brutalna kula uderza w mojego męża Donalda, zdałam sobie sprawę, że życie moje i Barrona jest na krawędzi. Jestem wdzięczna za odwagę służb i funkcjonariuszy organów ścigania, którzy ryzykowali własne życie, aby chronić mojego męża - pisała Melania Trump w oświadczeniu na Instagramie.

Rodzinom niewinnych ofiar, które teraz cierpią z powodu tego haniebnego czynu, pokornie składam najszczersze wyrazy współczucia. Jest mi przykro, że ktoś posunął się do takiego czynu. Ten, który uznał mojego męża za nieludzką maszynę polityczną, próbował zniszczyć pasję Donalda - jego śmiech, pomysłowość, miłość do muzyki i inspirację - jest potworem. Najważniejsze aspekty życia mojego męża - jego ludzka strona - zostały pogrzebane pod polityczną machiną. Donald to hojny i troskliwy człowiek, z którym byłam w najlepszych i najgorszych chwilach.