Donald Trump wrócił po zamachu do Nowego Jorku. Sfotografowano go na lotnisku (ZDJĘCIA)

Yoii 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 9 Odpowiedz

Z 10 km widać, że to ustawka. Gdyby ktoś chciał zabić, a trafił w ucho, toby zabił. Jestem wrogiem przemocy i broni. Ale to wygląda na zaplanowane. Trump przegrywał (mimo wszystko), więc zaplanował rolę ofiary. To teraz bójcie się, bo ten facet prezydentem = koleś Władymir przy płocie. Przecież on tego nigdy nie ukrywał.