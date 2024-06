Agata Młynarska "rozczarowana i wkurzona" debatą Joe Bidena i Donalda Trumpa. "Smutny pojedynek dinozaurów odklejonych od rzeczywistości"

Agata Młynarska obejrzała debatę Biden-Trump. Mocne podsumowanie

Oglądam teraz, bo wiedziałam, że jeśli obejrzę w nocy, to nie zasnę. Jedna myśl mi przychodzi. Dwóch dziadów, choć Bidena doceniam, a Trumpa pozostawię bez epitetu, zamierza stawić czoła nadchodzącej przyszłości. Wszyscy zadajemy sobie to samo pytanie - jak to możliwe, że mocno starszy pan i skompromitowany oblech, są jedynymi kandydatami na urząd prezydenta USA? Jestem totalnie rozczarowana, wkurzona, bo to, co słyszę i widzę, a w debatach tv ma to kolosalne znaczenie, jest smutnym pojedynkiem dinozaurów odklejonych od rzeczywistości. Gdzie Energia? Witalność? Błysk w oku? Siła argumentów? Dowcip? Polot? Charyzma? Szybkość riposty? Wizja? Wiarygodność? Nie wiem, jaki świat nas czeka, ale nie ma wyjścia, patriarchat musi skonać! Oczywiście, nadal wierzę w zwycięstwo demokracji. Bardzo bym chciała. Bardzo. Tylko, co z tego… - napisała rozgoryczona.