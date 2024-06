Anna Kalczyńska załamana poziomem debaty w USA. "Obudziliśmy się w świecie, który jest bliżej PRZEGRANEJ Joe Bidena"

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Przecież Biden to jest chory dziadzio, jak on w ogóle może być dopuszczony raz do bycia prezydentem teraz dwa do kolejnych wyborów. Przecież powinny być jakieś warunki do elekcji. Jak ktoś taki co nie raz nie wie jak się nazywa, a nawet na ten moment nie potrafi złożyć zdania może być prezydentem? Trump ma wygrana w kieszeni przy takim rywalu.