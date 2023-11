Anna Kalczyńska musiała się tłumaczyć teściowej. Wszystko przez wpis o Szymonie Hołowni

Anna Kalczyńska tłumaczy się ze swoich słów. Teściowa dziennikarki niewłaściwie je zinterpretowała

47-letnia dziennikarka zamieściła obszerny wpis na Instagramie. Poświęciła go coraz częściej stosowanemu w mediach przekręcaniu publicznych wypowiedzi . Odniosła się do artykułu jednego z magazynów, który opatrzył jej komentarz nt. awansu Szymona Hołowni tytułem "Kalczyńska wygadała się na temat Hołowni. Wspomniała o skoku w bok".

Hej, hej, tabloidy! Przystopujcie trochę z tymi clickbaitowymi tytułami, bo mnie Teściowa delikatnie podpytuje, o co chodzi... Za chwilę strach będzie usta otworzyć, bo przecież z każdego słowa można zrobić aferę. Dla porządku pełen cytat brzmi: "Mam Talent" w przypadku Szymona to był taki skok w bok, bo zawsze ciągnęło go do spraw poważnych. Jako społecznik i osoba zaangażowana jest teraz na właściwej drodze i cieszę się, że widzę go w odpowiedzialnej roli - może teraz zrobić dużo dobrego, bo o to mu chyba w życiu chodzi - wyjaśniła szczegółowo w internetowym wpisie.