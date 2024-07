Wzburzona Justyna Steczkowska reaguje na postrzelenie Donalda Trumpa. Zwróciła się z apelem: "Czas najwyższy..."

Wciąż nie milkną echa tego, co wydarzyło się na wiecu Donalda Trumpa. W sobotę były prezydent, który znów bierze udział w wyścigu o fotel głowy państwa, został postrzelony. 78-latek co prawda nie poniósł poważnych obrażeń, ale w wyniku ataku napastnika dwie osoby zostały ciężko ranne, a jedna zmarła. Śmierć poniósł także sam zamachowiec.

Justyna Steczkowska komentuje zamach na Donalda Trumpa

Wydarzenia z wiecu w Butler od soboty są szeroko komentowane w mediach. Głos zabierają nie tylko dziennikarze i politycy, ale i osoby ze świata show-biznesu. O publiczny komentarz w sprawie incydentu pokusiła się np. Justyna Steczkowska. Artystka dała do zrozumienia, że jest wstrząśnięta tym, co stało się za oceanem. 51-latka za pośrednictwem InstaStories opublikowała zdjęcie Trumpa, do którego załączyła swoje spostrzeżenia. Gwiazda w postrzeleniu biznesmena dopatruje się lekcji dla wszystkich, którzy dają przyzwolenie na to, by polityka wymykała się spod kontroli.