Stachursky schudł i przypomina fanom, że kosmici istnieją: "Miejmy świadomość, że nie jesteśmy jedyni"

Dobrze mówi! Każdy pozytywnie myślący człowiek wie, że to niemożliwe żebyśmy byli jedyni we wszechświecie. Ten niepozytywnie myślący człowiek wierzy w religie, wymyślone na tej planecie do ogłupiania ludzkości. Życzę właśnie każdej takiej osobie, żeby się obudziła i przestała chodzić do kościoła i zaczęła medytować. Trzeba sobie zadać podstawowe pytanie, dlaczego przyszliśmy żyć na tą planetę? Bo chyba nie dlatego żeby robić karierę, robić coraz to większe pieniądze i dla lansu, tylko po to aby się rozwijać duchowo. System nas stłamsił abyśmy tak właśnie myśleli, że najważniejszy jest materializm a nie duchowość (nie mylić z religią wymyśloną na tej planecie). Kosmici nie kontaktują się z nami, ponieważ jesteśmy prymitywami, zabijamy się nawzajem i sprawiamy sobie dużo cierpienia. Tylko dobry i obudzony w pełni człowiek ma kontakt telepatyczny, w wizjach i snach z osobami z innych wymiarów i światów. Takie obudzone osoby wiedzą jak oni wyglądają, jak żyją, gdzie mieszkają i co mają nam do przekazania.