Dawno niewidziany Jacek Stachursky przypomina o swej nietypowej diecie: "Szykuję się do przejścia na SŁONECZNĄ STRONĘ MOCY"

Jacek Stachursky od lat cieszy się w polskiej branży muzycznej statusem legendy sceny elektronicznej. Niestety w ostatnim czasie nie rozpieszczał swoich stęsknionych fanów, wycofując się z życia publicznego i niemal całkowicie znikając z mediów społecznościowych . Wygląda jednak na to, że muzyk właśnie szykuje nowy "secret project", którego zapowiedzią podzielił się w poniedziałkowy poranek na Instagramie.

Od 26 listopada do dnia moich 55. urodzin, czyli do 26.01.21 wbijam #60morningschallange jako okres przygotowawczy do całkowitego przejścia na Słoneczną Stronę Mocy. Wypełnia się 11-letnie przeznaczenie. Słońce kroczy ze mną - zdradza tajemniczo muzyk.