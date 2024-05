Stalkera z "Reniferka" udzieliła wywiadu Piersowi Morganowi. Teraz twierdzi, że została przez niego WROBIONA: "Czuję się wykorzystana"

Co sądzisz o Richardzie Gaddzie? Uważasz, że jest chory psychicznie? Byłaś kiedyś w jego domu? Rzecz w tym, że ja nie znam prawdy – ty ją znasz. Spójrz w obiektyw kamery... na ludzi, którzy wciąż ci nie wierzą, co byś im powiedziała? - mówi w upublicznionym fragmencie wywiadu Morgan.

Piers ciągle mi powtarzał: "Czy jesteś pewna, że nie wysłałaś temu facetowi 41 000 e-maili i nie wydzwaniałaś do niego co chwilę? Przez większą część wywiadu, przez dobre 10 minut, ciągle do tego wracał – wyjawiła Daily Record. Powiedziałam: "Słuchaj, nawet jeśli wysłałam kilka e-maili, nie oznacza to, że jestem winna całej reszty". Powiedziałam też, że aby móc uznać coś za "historię prawdziwą", musi ona być w przybliżeniu w 100% prawdziwa. Wydawało mi się, że zostałam wrobiona. Czuję się trochę wykorzystana.