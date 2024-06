Stanisław Żółtek podczas debaty w TVP zaapelował do ŻONY. Nie zgadniecie, kiedy i gdzie się poznali. Są razem już od lat (FOTO)

W środę wieczorem miała miejsce debata przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, którą zorganizowała Telewizja Polska. Wśród uczestników nie zabrakło kandydatów z ramienia PiS, KO czy Lewicy, ale pojawili się też przedstawiciele mniejszych komitetów. Jednym z nich był Stanisław Żółtek , prezes PolExitu, którego wystąpienia wywołały na platformie X lawinę komentarzy.

Stanisław Żółtek zaapelował do żony na antenie. Kim jest Halina Żółtek?

Jeszcze przed startem debaty w TVP wielu się spodziewało, że to znany z kontrowersyjnych wypowiedzi Żółtek wzbudzi w sieci największe emocje. Nie mylili się. Jeszcze w trakcie dyskusji o polityce migracyjnej UE ten niespodziewanie zwrócił się na antenie do żony. Po co? Otóż poprosił ją, aby... wyłączyła nagrywanie, gdy mówią kandydaci PiS i KO. Wspomniał też o "obgryzionych łydkach".