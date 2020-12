Stanisława Celińska zwierza się z problemów z używkami: "Zdarzało mi się GRAĆ PO ALKOHOLU"

Choć dziś Stanisława Celińska wiedzie życie z dala od wysokoprocentowych trunków, to o jej przeszłych problemach mówi się do dziś. Temat alkoholizmu aktorki powraca teraz na łamy mediów w związku ze wznowieniem jej biografii zatytułowanej Niejedno przeszłam , w której poświęciła nieco miejsca także tej kwestii.

Natłok obowiązków, do tego nieświadomość, że mogę mieć głębokie, dziedziczne problemy z alkoholem, niemożność uznania pewnych prawd, np. tego, że mogę jednak coś zmienić, jeśli mi się to życie nie podoba – to wszystko spowodowało moją ucieczkę od rzeczywistości. Za dużo dźwigałam. Zaczęło mi nie wychodzić to tu, to tam. I uciekłam w alkohol. Sodówa mi odbiła. Wydawało mi się, że zawsze będę cudna, młoda, śliczna, że będą propozycje. A jak zaczęłam zawalać, urwało się to i tamto, w końcu zrozumiałam, że cały czas trzeba walczyć o wszystko - czytamy.