Stanisława Ryster lata temu niespodziewanie pożegnała się z TVP. "Zrobili mi ŚWIŃSTWO"

Przecież to niejedyne rozwalenie czegoś cennego. Nienawidzę PIS-u i Kaczyńskiego za rozwalenie Radia Bis. Najlepsze radio edukacyjne, gdzie było mnóstwo ciekawych informacji i kursy językowe za darmo. Te kursy były tak świetnie zrobione, ze do dzisiaj mam ksera wszystkich możliwych lekcji. Za to radio, to życzę komuś, żeby się w piekle poniewierał do końca świata. Bo mnóstwo ludzi, których nie było stać na takie rzeczy, korzystało pełny,i garściami. No ale przyszedł PIS i po wszystkim...