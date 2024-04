Stanisława Ryster nie żyje. Znane są szczegóły pogrzebu prowadzącej "Wielkiej gry"

keri103 36 min. temu zgłoś do moderacji 23 1 Odpowiedz

Do rick sanches. Specjalnie napisalem malymi literami, bo on taki jest, taki maly, takie zero. Nie zasluguje na wiecej. To cos ma chyba 18 lat i nie wie, co bylo w tamtych czasach. Ja mam 60 i pamietam te teleturnieje. One nie byly wcale takie zle. Na tamte czasy byly super. Oprocz Wielkiej Gry, Tele Echo, nie bylo nic, dlatego sp Stanislawa Ryster zostanie dla nas, tych po 50-tce ikona.