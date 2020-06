Stanowcza Katarzyna Warnke broni występu w najnowszym filmie Patryka Vegi: "Niektórym to się podoba"

Kobieta 42 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

KOCHANI PRZECZYTAJCIE PROSZĘ mamy nagłośnione STOP HEJT Zwykli ludzie zwani trollami hejtują jest to złe ale co w przypadku gdy zwykłych ludzi trolluje gwiazda TV zostałam ja oraz inna osoba obrażona w wiadomościach słowami najwyższego kalibru wyzwiska były mocne takie jakich nawet trolle nie używają w internecie..... Dlaczego nie można tego nagłośnić? Czy gwiazdy TV mogą więcej??? Mam dowody a gwiazdor nie ma nic kompletnie nic na swoją obronę.... co robić? Sprawa w sądzie to osobista rzecz. Uważam że światło dzienne powinno ujrzeć trolla gwiazdora....jakie macie pomysły? Zaznaczam GWIAZDOR nie ma nic na swoją obronę kompletnie nic. Co zrobić aby spr ujrzała światło dzienne a Zachowanie Gwiazdora nie zostało zamiecione pod dywan?