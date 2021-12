Statystka "Dziewczyn z Dubaju" twierdzi, że była MOLESTOWANA NA PLANIE: "Chciałam stamtąd jak najszybciej UCIEC"

Dowiedziałam się od koleżanki. Razem wysłałyśmy zgłoszenia do agencji, która castingiem się zajmowała. Krótki opis i zdjęcia w ubraniu – tyle. Odpowiedzi nie dostałam. Kilka miesięcy później ta sama koleżanka zadzwoniła do mnie i powiedziała: "Sprawa dubajek wraca. Ten facet z agencji zgubił twoje zgłoszenie. Musisz nagrać krótki filmik idąc i opowiadając o sobie. Płacą 2 tysiące. Zawsze to coś" - opowiada kobieta.

Jak twierdzi, kolejnym krokiem do zdobycia pracy było wysłanie filmu, na którym widać ją topless. Kandydatka musiała też przesłać kilka roznegliżowanych zdjęć. Podająca się za ofiarę molestowania statystka szczegółowo opowiedziała o scenie, podczas której miało dojść do przestępstwa.

Brałam udział w dwóch planach. Jeden nazywał się "Wielka złota impreza bez granic" a drugi "Seks na schodach". Podczas tego drugiego planu, mężczyzna, z którym miałam symulować uprawianie sexu w pozycji 6/9. zaczął lizać moje intymne miejsce. Natychmiast zareagowałam. Wtedy przestał. Nad głową spostrzegłem kamerę, która do nas dojeżdżała. Przez intercom usłyszeliśmy, że to koniec zdjęć i że dobra robota. Rozległy się brawa - wspomina.

Po premierze kobieta zgłosiła sprawę do prokuratury , która sprawdzi, czy faktycznie na planie doszło do molestowania.

Kilka miesięcy po tych wydarzeniach pracowałam na planie innego filmu, w którym również jest sporo scen nagości. Proszę sobie wyobrazić, że po pierwsze na planie był psycholog już przed startem zdjęć i po zdjęciach tylko i wyłącznie do dyspozycji aktorów, którzy grali nago. Za każdym razem przed startem zdjęć rozmawiał z nami, pytał czy wszystko w porządku. Kiedy dana scena się kończyła natychmiast przychodziły po nas osoby, które zakrywały nas ręcznikami i odprowadzały do garderoby, żeby nawet ekipa techniczna nas nie oglądała. Podczas tzw. pikantnych scen na planie byli tylko Ci, którzy byli potrzebni i nikogo więcej. Mało tego, wszyscy bez wyjątku - kobiety i mężczyźni mieli zaklejone taśmą intymne części ciała. W przerwach zakrywali nas ręcznikami i dezynfekowali. Właśnie po to, by do takich sytuacji, jak mnie spotkały nie dochodziło. Gdyby w "Dziewczynach" była taka osoba, zgłosiłabym to - przekonuje w rozmowie z Krysiakiem.