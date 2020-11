Justyna Steczkowska błaga fanów o pomoc

Justyna Steczkowska to prawdziwy sceniczny kameleon. Obdarzona czterooktawową skalą głosu i wyrazistą osobowością, od lat utrzymuje się w czołówce najbardziej popularnych polskich wokalistek. Zdobyła sześć Fryderyków, kilka Wiktorów oraz wiele innych nagród muzycznych. Co prawda nagrała tylko kilka hitów, ale nie można odmówić jej talentu i profesjonalizmu. Do tego nieustannie zachwyca urodą.