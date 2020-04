Justyna Steczkowska wspiera leczenie chorego chłopca: "Razem możemy tak wiele za tak niewiele"

Justyna Steczkowska to jedna z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek, posiadająca czterooktawową skalę głosu. Karierę zaczynała w latach 90., kiedy została laureatką finału pierwszej edycji programu Szansa na Sukces oraz zdobyła "Karolinkę" na 31. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jej brawurowe wykonanie hitu Boskie Buenos do dziś pozostaje w sercach fanów.

Operacja przywrócenia słuchu i odtworzenia małżowiny usznej ma się odbyć w Stanach Zjednoczonych. Jej koszt wyceniono na około 177 tysięcy złotych

Gabryś rośnie, za chwilę jego kalectwo stanie się piętnem, które zaważy na całym jego życiu. Prosimy o szansę na normalność, bo resztę nasz synek musi zrobić sam. Czekam, kiedy pierwszy raz usłyszę słowo "mamo" i chcę wiedzieć, że jeśli odpowiem "Kocham Cię, synku", mój synek mnie usłyszy i będzie o tym pamiętał na zawsze. Przed nami ogromna kwota, ale będziemy się o nią starać aż do skutku i wierzymy, że w końcu się uda - pisze na stronie zbiórki mama dziecka.

Justyna Steczkowska nagłośniła sprawę na swoim profilu na Instagramie. Specjalnie dla Gabrysia zagrała w niedzielę minirecital.

Każda nasza dobra myśl, każda złotówka, każda modlitwa jest ważna. Razem możemy tak wiele za tak niewiele. Czekam na Was! - motywowała fanów.

W komentarzach internauci dziękują Justynie za tę szlachetną inicjatywę.

"Jak każdy koncert, tak i ten był niesamowity. To, co było w nim wyjątkowe to Cel. Pokazałaś nam po raz kolejny, że gdy robi się coś z serca, to efekt jest powalający", "Ja i moja sześcioletnia córka byliśmy zachwyceni", "Taki koncert, to jak iskra w ciemną noc, która rozbłysła i dała nadzieję i siły na kolejne dni" - piszą.

Do końca zbiórki pozostało osiem dni. Jeśli chcecie wesprzeć leczenie Gabrysia, możecie to zrobić TUTAJ.