Stormy Daniels, aktorka filmów dla dorosłych, której Donald Trump miał płacić za milczenie wyznaje: "Nie zasługuje na więzienie"

Ja na początku myślałam, że będę naprawdę podekscytowana, kiedy ten dzień w końcu nadejdzie. Nigdy nie sądziłam, że to w ogóle będzie możliwe. Myślałam, że ujdzie mu to na sucho i nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, a kiedy dowiedziałam się, że to w końcu nadchodzi, sądziłam, że będę czuła ekscytację, albo jakiś rodzaj usprawiedliwienia. To, co faktycznie czułam, było raczej rozczarowujące - mówiła.