Strajk Kobiet przeszedł przez Warszawę. Tymczasem w TVP: "Nad demonstrantami unosi się CHMURA WIRUSOWA"

🤔🤔🤔 23 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Pan Zbysiu chyba ma kowid już kupe lat. Bo jak po weekendzie przychodzi rano do sklepu to tak paruje... a do tego fuzlem zionie, i także mówi że mu ciężko bardzo dojść do toalety, jakoś smaku nie ma... pić się chce... a dezynfekuje się wszędzie wszystko, no to wlewa w siebie płyn o większej zawartości procentowej aby i wewnątrz wypalić tego cowida, tak na zaś no nie, bo nigdy nie wiadomo czy ma się bezobjawowy.... a teraz jeszcze w tefałpe powiedzieli że taka chmura kowidowa, o zgrozo! to go teraz babcie zlinczują jak w telewizorni tak mówią, że już nad nami się ulatnia... a jakie tam wiatry wiały wie ktoś może ? czy ta chmura (opary, jak kto woli) poszła w stronę wiejskiej?